Si schianta con il deltaplano su un camper, 66enne morto sul colpo

TREVISO - Un uomo di 66 di nazionalità tedesca è morto, oggi, a Borso del Grappa, schiantandosi con il proprio parapendio su un camper all'interno di un campeggio. L'uomo, per cause al vaglio dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo ed anziché raggiungere l'area d'atterraggio è finito nell'area attrezzata di una struttura di accoglienza. Nonostante l'immediato intervento dei sanitari del Suem 118 l'uomo, per la gravità delle ferite riportate, è deceduto.