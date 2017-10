Zaia e il referendum: tutte le regioni possono sognare l'autonomia

VENEZIA - Il Veneto può sognare di diventare come il Trentino, per il presidente del Veneto, Luca Zaia, «lo possono sognare tutte le regioni, non c'è nulla di vietato perché il Parlamento può decidere di modificare la Costituzione come vuole. L'importante è avere i numeri». Il presidente del Veneto lo ha sottolineato commentando il risultato del referendum sull'autonomia del Veneto a margine del punto stampa a Venezia.

«Il nostro dibattito è surreale - ha proseguito Zaia - perché è viziato dal fatto che abbiamo esperienze negative, quando leggiamo che la Sicilia ha 52 miliardi di euro di tasse da recuperare dai siciliani, diciamo ma che autonomia è? Il problema non è l'autonomia ma come si gestisce. Cito l'ex presidente Napolitano che diceva che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Ecco noi vogliamo questo: si combattono gli sprechi, non le autonomie».