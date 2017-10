Incidente nautico in laguna, corsa contro il tempo per salvare i naufraghi

VENEZIA - I vigili del fuoco hanno portato in salvo due giovani rimasti aggrappati a una briccola dopo un incidente nautico in laguna tra l'isola di Pellestrina e Chioggia. I due malcapitati dopo aver urtato il palo a causa delle pessime condizioni metereologiche sono comunque riusciti a dare l'allarme, ma senza saper indicare esattamente la loro posizione. I vigili del fuoco intervenuti con un gommone di altomare dei sommozzatori e con gli specialistici nautici del distaccamento di marittima, sono riusciti a individuare nel buio della notte i due giovani, grazie alle loro indicazioni di massima. I due naufraghi si trovavano sulla briccola 41 tra il canale Valle del Comio e dei Sette Morti. I due uomini, chioggiotti di circa 25 anni, con principi d'ipotermia sono stati soccorsi asciugati e portati in terra ferma dove sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.