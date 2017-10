Venezia, 8 cose da fare il 14 e 15 ottobre

VENEZIA – Il mare, la cultura, la musica, la danza. Sono solo alcune delle cose che vi attendono il laguna questo weekend. Ecco i nostri consigli per goderselo al meglio.

La Veleziana

Torna anche quest'anno, ad una settimana dalla Barcolana, la Veleziana, decima edizione della regina delle regate d'altura a Venezia con il traguardo in Bacino di San Marco che chiude la stagione velica della Compagnia della Vela Venezia. Info e iscrizioni Compagnia della Vela Venezia: www.compagniadellavela.org.

Giornate Fai d'autunno

Giunge alla sua quinta edizione la manifestazione nazionale organizzata dai Gruppi Giovani del FAI. Domenica 15 ottobre. Ecco i luoghi a Venezia: Basilica di San Pietro di Castello dalle 11.30 alle 17. Alle ore 11.30, possibilità di visita in LIS-Lingua dei Segni Italiana su prenotazione all'indirizzo: faigiovani.venezia@fondoambiente.it; Arsenale della Serenissima, Torre di Porta Nuova dalle 10 alle 17 (ingresso Bacini-Arsenale Nord). Possibilità di raggiungere la Torre mediante servizio navetta gratuito dal Giardino delle Vergini, con partenze ogni 20 minuti. In alternativa, la Torre è raggiungibile con le linee ACTV 4.1, 5.1, 5.2, fermata "Bacini" Arsenale Nord; Complesso Pio Loco delle Penitenti (Cannaregio) dalle 10 alle 17. Visite in lingua francese alle ore 12 e alle 14:30, su prenotazione al numero 329 9203741 via sms/whatsapp o scrivendo a venezia@delegazionefai.fondoambiente.it entro le 17 del 14 ottobre

Musica live

Al Candiani Groove (Centro Culturale Candiani) con il progetto «Acoustic World», Enzo Avitabile ripercorre in chiave acustica (formazione in trio) gli ultimi anni della sua produzione discografica, proponendo brani tratti da tutti i suoi progetti dal 2003 ad oggi. Enzo Avitabile: voce, arpina, fiati, tamburo; Gianluigi Di Fenza, chitarra; Emidio Ausiello, percussioni auditorium quarto piano. Ingresso: intero euro 10, ridotto 7 euro, ridotto speciale per giovani fino a 29 anni (posti limitati) euro 3.

L'Amerigo Vespucci in città

La storica nave scuola sosterà per ben sette giorni a Venezia, presso la Riva San Biagio, di fronte all’Arsenale e potrà essere visitata negli orari specificati. Il 20 ottobre lascerà la Serenissima per dirigersi a Trieste dove si fermerà dal 20 al 23 ottobre.Programma delle visite gratuite a bordo a favore della popolazione: sabato 14 ottobre 14.30 – 16.30, domenica 15 ottobre 10.00 - 12.00 e 14.30 – 18.30. In occasione della presenza a Venezia dell’Amerigo Vespucci l’apertura del Padiglione delle Navi di domenica 15 ottobre sarà estesa fino alle 19.30. Dal 16 al 21 ottobre compresi il Padiglione sarà chiuso al pubblico. L'imbarcazione: la nave-scuola fu varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia e dal 1946 al 1952 è stata l'unica nave scuola a vela della marina militare italiana. Oltre all'addestramento ha spesso avuto il compito di ambasciatore sul mare dell'arte, della cultura e dell'ingegneria italiana, presentandosi in molti dei più importanti porti del mondo. Quando un transatlantico (che avrebbe sempre la precedenza sulle altre imbarcazioni) incrocia l'Amerigo Vespucci, spegne i motori, rinuncia alla precedenza e rende omaggio suonando tre colpi di sirena, che equivalgono al saluto. Memorabile fu l'incontro nel Mediterraneo con la portaerei americana USS Independence, nel 1962, che lampeggiò con il segnalatore luminoso: «Chi siete?», a cui fu risposto: «Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana». La nave statunitense ribatté: «Siete la più bella nave del mondo».

Auto d'epoca

L’Automobile Club di Venezia organizza, sabato 14 e domenica 15 ottobre, la seconda edizione di «Historic Car Venice», esposizione di automezzi d’epoca. L’evento si svilupperà in due momenti: il primo, sabato 14, con un’esposizione a tema nelle zone del centro di Mestre nel corso del quale una giuria tecnica selezionerà le venti vetture finaliste che, il giorno successivo saranno chiamate ad una prestigiosa sfilata. Domenica 15, infatti, la kermesse si trasferisce al Lido di Venezia, dove verrà rievocato lo storico «circuito degli assi» che si disputava nell’isola veneziana e nel quale corsero piloti del calibro di Nuvolari. Le venti vetture finaliste, che verranno premiate la sera prima durante la cena di gala sul Canal Grande presso il Casinò di Venezia, sfileranno poi in laguna davanti a quella che è la più bella piazza del mondo: piazza San Marco. Info: 800 444850, 041 5316468, info@hcvenice.it, www.hcvenice.it.

Musica classica

Domenica 15 ottobre alle 20 al Gran Teatro La Fenice, Sale Apolline, per la rassegna «Ex Novo Musica», «L'Art De Varier», con il sostegno di Palazzetto Bru Zane, entre de musique romantique française. Musiche di Carl Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven, Anton Reicha Ex Novo Ensemble.

Danza

Al Teatro Malibran, VeneziainDanza 2017, X edizione. Domenica 15 ottobre alle 17.30 la Compagnia Tocnadanza Venezia, festeggiando i 25 anni della compagnia, «Le stanze di Satie» ( nuovo allestimento), creato per il 150mo anniversario della nascita di Erik Satie. Musica eseguita dal vivo 7 quadri + 1 ( Prima Assoluta). Coreografia: Michela Batasciutti, biglietti: interi: € 25, ridotti: € 20, biglietto speciale per i residenti nel Comune di Venezia: € 12.

Per i più piccoli

All' Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà Castello, «Che spettacolo di domenica», rassegna di eventi per bambini dai 4 ai 99 anni. Tutti gli incontri sono gratuiti e vanno obbligatoriamente prenotati via email, scrivendo a cultura@pietavenezia.org, o telefonicamente allo 041 5222171 int. 201. Il 15 ottobre alle 11 lo spettacolo «Schegge» a cura di Andrea Cappelletto, spettacolo di clownerie.