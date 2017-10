Venezia, gli eventi da non perdere martedì 3 ottobre

VENEZIA – Un grande concerto che si è fatto attendere, aperitivi gourmet, serate di divertimento ed ancora appuntamenti per i nostri piccoli. Ecco i nostri consigli per iniziare bene la settimana.

Ligabue a Jesolo

È ripartito a inizio settembre da Rimini, lasciandosi alle spalle i problemi di salute e ripresentandosi al suo pubblico più in forma che mai. Stiamo ovviamente parlando del grande Ligabue, rocker fra i più amati della musica italiana di sempre, e del suo «Made in Italy Tour», che sta conquistando uno dopo l’altro i palazzetti delle più importanti città italiane. L’attesa a Jesolo è alle stelle, il D-Day è in programma domani, martedì 3 ottobre, quando il Liga salirà sul palco del Pala Arrex, per quello che si annuncia già come un grande trionfo rock. Gli ultimi biglietti per l’evento, organizzato da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno ancora in vendita alla biglietteria del Pala Arrex prima dello show. Le porte al pubblico apriranno alle 19, mentre lo spettacolo avrà inizio alle 21.

Aperitivi speciali

All'Hotel Villa Barbarich di via Molino Ronchin 1 arrivano le serate del martedì. Un'esclusiva location dall'atmosfera intrigante: dalle 19.30 inizierà l'aperitivo in Villa. Ad accogliervi le creazioni dello chef Riccardo Enzo, un'eccellente scelta di vini e cocktails preparati dai nostri Barman. Special dj set: Henry B. Accesso selezionato. Possibilità di cenare presso l'eccellente Ristorante Malipiero, al piano nobile della Villa, con prezzi speciali riservati. Prenotazione consigliata. Per informazioni: info@villabarbarich.com o chiamando il 041 979002.

Sfida all'Hard Rock Cafè

Anche quest’anno Hard Rock Cafe Venezia ospiterà la sfida più entusiasmante ed attesa: il «Barocker». Una serata dove i più bravi bartender del nostro Cafe si sfiderano a colpi di shake, flair e tricks. Martedi' 3 Ottobre dalle 8 sarà possibile tifare per il proprio bartender preferito. Dj set di Alberto Milani. Sara’ una sfida a colpi di buonissimi drink. Per informazioni e prenotazioni: venice.assistantsalescoordinator@hardrock.com - 041 5229665/041 5220513

Degustazioni

La bussola del gusto conduce al Danieli Bistro dove sarà possibile scoprire l'incontro tra i cicchetti gourmet e i vini di Villa Russiz, per un trionfo di sapori e profumi assolutamente da non perdere. Per informazioni e prenotazioni: www.danielibistro.com/it/menu, 041 782807, danielibistro@luxurycollection.com.

Per i più piccoli

Tutti i martedì alla libreria Ohana (Fondamenta del Gaffaro, Dorsoduro 3535) si fa merenda mentre si ascoltano tantissime storie. Appuntamento alle 17 per uno spuntino e un tuffo nelle fiabe più belle, in quelle strambe e soprattutto in quelle divertenti.Età: dai 2 ai 4 anni. Contributo: 3€ o tessera. I titoli saranno scelti in base all’età dei partecipanti. Prenotazione obbligatoria: 0414760642, 3470819588. La tessera di abbonamento al tè del martedì ha un costo di 20€, non ha scadenza e vale 10 ingressi più uno omaggio.