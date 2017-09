Venezia, 6 idee per trascorrere il weekend

VENEZIA – Un weekend dalle mille sfumature quello che ci attende in laguna. Dalle feste del gusto e della tradizione passando per lo sport si approda ai momenti di musica e cultura. Ecco i nostri consigli.

Feste e sagre

Continua la festa del mosto. Domenica 1 ottobre la festa tradizionale entra nel vivo con mostra di pittura, degustazione del mosto e dei prodotti tipici di Sant'Erasmo, mostra mercato dei prodotti agricoli dell'isola dalle verdure al miele, giochi per i bambini, balli tradizionali, musica e le regate dal mattino con le «maciarele», alla valesana e la tradizionale regata mista con i campioni uomini e donne, e finale con orchestra spettacolo. Appuntamento anche per la Regata del Mosto, alla valesana singola, che si svolgerà il giorno 2 ottobre in occasione della Festa del Mosto. Percorso: Canale del Bisato (altezza Torre Massimiliana), canale della Passaora, giro del paleto (altezza casa bianca) traguardo d’arrivo pontile Actv di Sant’Erasmo.

Corsa

Il 1 ottobre si terrà l'ottava edizione della Maratonella di Campalto. La corsa podistica, che si articola in vari percorsi con partenza e arrivo davanti alla chiesa S. Benedetto di Campalto, si snoda ai margini della Laguna di Venezia toccando i parchi e i boschi di Mestre (S. Giuliano, Albanese, Chiarin e i tre nuovi boschi) e attraverso i tre ponti (Passo Campalto, S. Giuliano e Marzenego) conduce nei pressi di tre forti (Manin, Carpenedo e Cosenz).

La «Prova del Cuoco» in tour

Una grande occasione per tutti coloro che vogliono proporsi come concorrenti e che avranno la possibilità di fare un breve provino in cui raccontare la passione per la cucina e la buona tavola. Ogni tappa del Tour prevede due distinti momenti, un primo dedicato ai provini ed un secondo di puro intrattenimento e divertimento, con tanti ospiti speciali del programma e uno show cooking dal vivo. Il tour ufficiale toccherà numerose città in tutta Italia, rappresentando così un importante momento di contatto tra uno dei programmi tv più noti della televisione e il suo pubblico. Per partecipare ai Casting è sufficiente presentarsi e raccontare una ricetta della propria regione, già conosciuta, inventata o rielaborata, oppure in alternativa la propria ricetta del cuore. La prima tappa del Tour sarà domenica 1 ottobre a Mestre presso il Centro Commerciale Porte di Mestre alle 15. Lo chef del programma Daniele Reponi allieterà il pubblico con il suo Show Cooking. Le date del tour sono in continuo aggiornamento, tutte le info si possono trovare sulla pagina Facebook «laprovadelcuocointour» e su tutti gli altri social ufficiali.

Galleria in galleria

Sabato 30 settembre dalle 16 alle 20 torna «Galleria in Galleria», l’appuntamento culturale, educativo e sociale a Mestre. Una sesta edizione che ancora una volta trasformerà per un intero pomeriggio gli spazi cittadini in luoghi di aggregazione, scambio ed elaborazione di idee. Infatti, oltre alla storica Galleria Matteotti dove questa iniziativa è nata, ci saranno altri spazi aperti all’arte: «la Riviera dei diritti dei bambini», Calle Corte Legrenzi, via Rosa e l’area che comprende via Brenta Vecchia, via Carducci, via Querini, piazzale Leonardo da Vinci. Associazioni ed artisti avranno ancora una volta la possibilità di farsi conoscere e di poter arricchire la città con il loro contributo culturale e il leitmotiv che unisce tutti questi partecipanti così diversi fra loro per età, interessi, cultura e senso estetico sarà: creare con passione. Il tema di quest’edizione «Cre-azione Con-passione» abbraccerà musicisti, danzatori, pittori, scultori, fumettisti, stampatori insieme a coloro che operano per l’infanzia e con l’infanzia, tutti ad impreziosire con le varie iniziative un intero pomeriggio di settembre con autentica passione. Per maggiori informazioni: www.galleriaingalleria.it, galleria@angelonifinearts.it.

Settimana europea dello sport

In occasione della «Settimana Europea dello sport – EWoS 2017» il Comune di Venezia, con il coordinamento della società controllata Vela spa, promuove sabato 30 settembre il «#beactive laguna di Venezia day» Polo Nautico Punta San Giuliano. L’evento si svolgerà sabato 30 dalle 10 alle 19 presso la Punta di San Giuliano a Mestre con la collaborazione delle seguenti società sportive: Canoa Club Mestre, CCM, dal 1981, Circolo della Vela Mestre, CdVM, dal 1981, Circolo Velico Casanova, CVC, dal 1981, G.S. Voga Veneta Mestre, GSVVM dal 1976, Società Canottieri Mestre, SCM dal 1975.

Musica e parole

Il centenario di Porto Marghera e della Città Giardino può essere un momento di riflessione sul passato glorioso e difficile di quella che è stata una delle zone industriali più importanti d’Europa ma anche uno stimolo per pensare a un futuro in cui il lavoro possa tornare a essere centrale. Questo è lo spirito dello spettacolo che mette insieme la rock band dei Garbato e l’attore, autore e regista Filippo Tognazzo. Sabato, 30 Settembre alle 21 al Centro culturale Candiani - Auditorium quarto piano. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.