Bandiera di San Marco negli edifici pubblici veneti, il Governo impugna la legge

VENEZIA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deciso di impugnare: la legge della Regione Veneto numero 28 del 5 settembre 2017, recante «Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, numero 56 'Gonfalone e stemma della Regione'», in quanto «alcune norme riguardanti l'esposizione della bandiera veneta contrastano con la legislazione statale relativa all'uso dei simboli ufficiali».

INVASIONE LEGISLATIVA - Ne consegue - spiega la nota el Cdm - «l'invasione nella competenza legislativa riservata allo Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, stabilita dall'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, nonché la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione».

MENORELLO: GOVERNO RITIRI RICORSO - «Stupisce che il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, possa aver avallato un ricorso alla Consulta contro l'esposizione in Veneto del simbolo di San Marco. Probabilmente nessuno lo avrebbe proposto se fosse ancora Ministro agli Affari Regionali, Enrico Costa. La Repubblica viene rafforzata, non indebolita dalla valorizzazione delle identità e della storia dei nostri territori e delle nostre Regioni. Evidentemente nel Governo alberga ancora troppo una mentalità vetero- centralista, che mal digerisce un'Italia dai mille colori delle sue comunità locali». È quanto dichiarato da Domenico Menorello, deputato di Civici e Innovatori e referente veneto di Energie per l'Italia.