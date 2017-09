Piccanti notti a tema e sale per scambisti: la crociera del desiderio parte da Venezia

VENEZIA - Piccanti notti a tema, pumping pool parties, sale giochi private, spazi comuni per scambi di coppia. Partirà da Venezia il prossimo 27 settembre e toccherà i porti di Ravenna, Spalato, Dubrovnik, Zara in Croazia, Koper in Slovenia, la crociera del «desiderio», Desire Cruise. Un’esperienza di viaggio dal tasso erotico decisamente alto. «Siamo felicissimi di portare ‘in mare’ i nostri trent’anni di esperienza nel creare un’atmosfera sensuale perfetta per gli adulti e non abbiamo alcun dubbio che l’esperienza di Desire Cruise sarà per i nostri passeggeri un bel cambiamento e un modo sensuale di fuggire per qualche giorno dal logorio della quotidianità», ha spiegato Rodrigo de la Peña, CEO di Original Group, l’azienda messicana organizzatrice della crociera e già proprietaria di resort per soli adulti interessati a vacanze scambiste, che si trovano tra Cancun e la Riviera Maya.

Le regole

A bordo della nave ci saranno circa 690 persone. I costi dei biglietti variano da un minimo di 3183 dollari ad un massimo di 11mila. Il tutto è basato sulla scelta della cabina. «Non si pensi però che una volta saliti sulla nave ci si possa scatenare in un’orgia sfrenata- ha puntualizzato - Ci sono alcune regole chiare sulla pagina web di prenotazione: mantenere il livello della voce e del rumore al minimo dopo la mezzanotte e e soprattutto non puntare i membri del personale».