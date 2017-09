Solfatara di Pozzuoli, famiglia muore in un cratere per salvare il figlio

VENEZIA - Tre persone sono morte all'interno del cratere della Solfatara di Pozzuoli, a Napoli. Le vittime erano di Torino, ma vivevano in provincia di Venezia: padre di 45 anni, madre di 42 e un figlio di 11 anni, mentre un altro bambino di 7 anni si è salvato. Come riporta l'Ansa i tre sarebbero caduti nel fango bollente, in una voragine profonda tre metri, che si è aperta mentre padre e madre stavano inseguendo il figlio di 11 anni: questa la prima ricostruzione della tragedia - secondo quanto si apprende dalla Protezione Civile campana. Il ragazzino avrebbe superato la cordicella che delimita la zona visitabile penetrando nell'area interdetta alle visite. Ad estrarre i corpi delle tre vittime sono stati i vigili del fuoco. Sul posto sta andando il magistrato di turno.

La tragedia

Il bambino avrebbe oltrepassato il limite consentito del cratere finendo in una zona di 'sabbie mobili', terreno friabile da dove provengono forti esalazioni di gas e perdendo i sensi. Il padre, nel tentativo di tirarlo su è stato risucchiato e, a sua volta, la madre ha cercato di aiutare il marito: entrambi sono stati sopraffatti dalle esalazioni. «Sono qui da 40 anni e un incidente del genere non è mai accaduto». A parlare è Armando Guerriero, titolare dell'omonimo bar che dal 1931 sorge a poca distanza dall'ingresso della Solfatara. Guerriero riferisce che poco dopo la tragedia il piccolo, l'unico sopravvissuto della famiglia, è stato portato all'interno del suo bar. «Abbiamo cercato di tranquillizzarlo, ovviamente era molto scosso - aggiunge Guerriero - Di continuo ci ha chiesto dei suoi familiari».