E' tutto pronto per la Venice Marathon

VENEZIA – Torna il 22 ottobre uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno in laguna, la Venicemarathon che da tempo ormai non è solo una corsa ma un contenitore di eventi capace di coinvolgere ed entusiasmare grandi e bambini. La gara principale è ovviamente la 42K, gara internazionale sulla distanza olimpica di Km 42,195, disciplina più classica ed affascinante dell'atletica leggera; una maratona riconosciuta a livello mondiale dalla Iaaf e certificata Bronze Label. Si corre su un percorso unico al mondo, dove ogni chilometro è ricco di fascino e suggestione; dalla partenza, posta di fronte a Villa Pisani, la Riviera del Brenta, con le sue ville, e Venezia, con il transito sul Ponte di Barche, Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale. Venicemarathon è una corsa che, anche dopo tanti anni, continua ad esercitare un fascino e un appeal vivo sia negli atleti che nel pubblico, sempre pronto a cogliere e a partecipare a quanto la maratona sa proporre.

Le corse e gli eventi per tutti

La 10K, è la corsa sui dieci chilometri più suggestivi del mondo, gli ultimi della Venicemarathon. La corsa che permette a chiunque di vivere il fascino di Venezia. Ed ancora, le Family Run, corse non competitive organizzate in varie località della provincia che uniscono ragazzi, famiglie e tutti coloro che vogliono passare una giornata all'insegna della salute e del divertimento, coinvolgendo i partecipanti nell'atmosfera della maratona. E anche per chi non corre, Exposport, la fiera dello Sport e del tempo libero, quartiere generale e cuore pulsante di Venicemarathon nei giorni precedenti la gara, che si svolge nel parco cittadino più grande d'Europa, il Parco San Giuliano di Mestre. Un occhio di riguardo è infine, come dalla prima edizione, dedicato all'aspetto solidale con il Venicemarathon Charity Program il cui testimonial è l'olimpionico Alex Zanardi che più volte ha emozionato tra le calli e i ponti di Venezia. Info su www.venicemarathon.it.