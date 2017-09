Allarme maltempo: temporali e acquazzoni intensi con acqua alta per tutto il weekend

VENEZIA - Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia locale del Comune di Venezia avvisa che per i prossimi giorni, in modo particolare per domenica 10 e lunedì 11 settembre, sono previsti forti venti di scirocco che potrebbero presentare un valore di marea anomalo per il periodo. Infatti negli ultimi 40 anni si sono presentati solo due eventi mareali superiori a 110cm nel periodo di settembre. Il Centro Meteo di Teolo dell’Arpa Veneto (che è in collaborazione tecnico-scientifica con il Centro Maree) segnala che «un flusso di correnti atlantiche convoglia impulsi di aria umida sul Veneto». La giornata di oggi rimarrà soleggiata ma da domani la pressione atmosferica sarà in rapida discesa a causa dell'arrivo di una saccatura atlantica in approfondimento sul Mediterraneo occidentale. Il centro Meteo dell’Arpav segnala infatti «tempo instabile, anche perturbato fino a martedì mattina, con precipitazioni diffuse e abbondanti» marcato da una «evoluzione incerta».

Gli aggiornamenti

Il Centro Maree ha attivato il presidio continuo della marea, in caso di peggioramento della previsione di marea attiverà il consueto invio degli Sms agli oltre 70mila iscritti al servizio assieme all’aggiornamento di tutti i suoi canali informativi. Il Centro Maree consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni, effettuati 24 ore su 24, attraverso i seguenti canali:

• collegandosi al sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it/maree

• seguendo i profili Social del Comune di Venezia

• seguendo il profilo twitter del Centro Maree @ICPSMVenezia

• chiamando la segreteria telefonica al numero 041 2411996

• registrandosi al servizio gratuito Sms (dal sito del Comune di Venezia, www.comune.venezia.it, seguendo il percorso: Servizi online / Notifiche Centro Maree / Iscriviti ai servizi di notifica del Centro Maree)

Il Centro Maree ricorda che il servizio di posa passerelle in caso di alta marea, gestito da VERITAS, non è ancora attivo ma come da tradizione partirà dal 15 settembre fino al 30 aprile.