Bimba di 4 anni muore di malaria dopo una vacanza a Bibione

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Una bimba trentina di 4 anni è morta di malaria all’ospedale civile di Brescia, dove era stata trasferita d'urgenza. Da quanto si è appreso, la piccola potrebbe aver contratto l’infezione a Bibione, infezione che si trasmette solo attraverso la puntura di zanzara. La bimba aveva trascorso le vacanze nella località della riviera veneta, al confine con il Friuli. Saranno gli approfondimenti clinici ad appurare se la trasmissione della malattia sia stata provocata dal morso della zanzara. Di certo la famiglia della piccola non si è recata in Paesi stranieri quest'estate.

La morte è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. La bambina era stata colpita da malaria cerebrale, la forma più grave della malattia. Questo tipo aggressivo di morbo viene trasmesso dal Plasmodium Falciparum, la specie più aggressiva di un protozoo parassita trasmesso dalla zanzara Anopheles, specie che non dovrebbe essere presente in Italia.

La bambina era stata ricoverata sabato scorso a Trento, dove era stata diagnosticata la malaria. La diagnosi è arrivata velocissima e le terapie sono state somministrate subito. Poi la decisione di trasferirla a Brescia, dove oltre alla Rianimazione pediatrica è presente un Istituto per le malattie tropicali. Purtroppo per la piccola non c'è stato niente da fare. La magistratura di Brescia ha aperto un'indagine per fare chiarezza sulla vicenda.