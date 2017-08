A Venezia manca pocco alla Sagra del Pastisso

VENEZIA – E' tutto pronto per la nona edizione della Sagra del Pastisso di Venezia Cipressina in programma dal 14 al 17 settembre presso la Parrocchia di San Lorenzo in cui ogni anno si posso gustare tante diverse speciali versioni del famoso pastisso come ad esempio: Pastisso di carne, Pastisso di pesce,Pastisso zucchine scamorza e cotto, Pastisso zucca provola speck e Pastisso di verdure miste. Ecco il programma completo: giovedì 14 settembre «Il grande sport a Venezia» dalle 19 cena di beneficenza su prenotazione in patronato prenotazioni al 041 975762. I protagonisti dello sport veneziano incontrano la Cipressina, miniesibizione sul paco. Alle 21 dimostrazione di Karate con la A.s.d. Ren Bun Kan di Mestre e alle 21.30 esibizione della scuola di danze orientali di Manuela Comozzi. Venerdì 15 settembre alle 18.30 apertura gonfiabili e Spritz Hour, alle 19 apertura stand gastronomico, alle 19.30 baby dance, alle 20.30 «Come combattere il bullismo» con la palestra Extreme Gym di via del Gaggian a Cipressina. Alle 21 musica anni '60 con i «Tre&60». Sabato 16 settembre alle 14.30Granpremio Mini4Wd (apertura pista 13.30), alle 14.30 torneo di calcetto (per info e prenotazione Matteo 3409484097), alle 15 torneo di Burraco, alle 15.30 apertura gonfiabili, alle 18.30 Spritz Hour ccon esibizione Spes Mestre, alle 20 Baby Dance, alle 21 animazione by Dj Lorenzo e Giacomo. Domenica 17 settembre alle 19 «I nostri amici cani» giochi e dimostrazioni di affetto con i cani dell'Associazione «Guardiani dell'arca» di Zelarino. Tutte le sere «I libri e le foto di Don Antonio Moro», mostra storico culturale. Per informazioni: sagra-del-pastisso7.webnode.it.