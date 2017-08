“Dunkirk” di Christopher Nolan all'Arsenale: la première è... in barca a remi!

VENEZIA - Il Comune di Venezia informa che, grazie alla collaborazione con Warner Bros. Pictures e Vela Spa e all'organizzazione del Coordinamento delle Remiere, darà la possibilità di assistere lunedì 28 agosto alla proiezione in anteprima del film «Dunkirk» direttamente dalle imbarcazioni tradizionali a remi che si posizioneranno nel bacino dell'Arsenale.

Come fare

Per questioni di sicurezza il numero di imbarcazioni che potrà avere accesso allo spazio acqueo è contingentato. Per richiedere l'autorizzazione è necessario prenotarsi - entro e non oltre le ore 22.30 di sabato 26 agosto - al seguente indirizzo e-mail: proiezionearsenale@gmail.com. Tale richiesta dovrà assolutamente contenere, pena l'esclusione, i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono del referente dell'equipaggio, tipo di imbarcazione, numero di vogatori, nomi e cognomi dei componenti dell'equipaggio (che si deve intendere esclusivamente di vogatori). Le e-mail di conferma o diniego saranno inviate domenica 27 agosto. Ulteriori indicazioni, modalità e orari di accesso saranno inviati via e-mail direttamente ai referenti delle imbarcazioni che verranno autorizzati e che dovranno portare con loro copia cartacea della conferma ricevuta. In tale e-mail sarà indicato anche il numero – limitato – di componenti dell'equipaggio che avranno altresì la possibilità di potersi accomodare in platea.