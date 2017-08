A Mestre è tutto pronto per Festival Show, il festival itinerante dell’estate italiana

VENEZIA – Torna in città con la settima tappa del tour che si svolgerà in Piazza Ferretto a Mestre Festival Show il festival itinerante dell’estate italiana. Appuntamento venerdì 25 agosto. La tappa si svolge su iniziativa della Città di Venezia in collaborazione con Vela S.p.A., Camera di Commercio di Venezia Rovigo - Delta Lagunare e con la partnership tecnica di A&O Hotels and Hostels. Sul palco si alterneranno Nina Zilli tornata sulla scena con «Mi hai fatto fare tardi» in attesa del nuovo album, Fausto Leali, la band The Kolors che ha pubblicato quest’anno il nuovo album «You», l’idolo delle ragazze Alessio Bernabei, Alexia, la regina incontrastata della dance anni ’90 che festeggia quest’anno 50 anni, Antonio Maggio che ha vinto nel 2013 Sanremo Giovani e continua la sua carriera in ascesa, Jake La Furia perché «El Party està caliente!», la rivelazione di Amici 2017 Federica. Ancora saranno presenti Luisa Corna, che nel 2013 fu a Festival Show come conduttrice e che ora torna come cantante, la cantautrice calabrese Ylenia Lucisano, con il suo brano «Solo un bacio», infine la grande energia dei brani in inglese dal sound electro pop dell’italo eritrea Senhit e il «giovane veterano» di Festival Show Elya. Presenta Giorgia Surina, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe. La direzione artistica e commerciale è affidata a Mariano Sannito.