Saranno 300 gli agenti chiamati a garantire la sicurezza durante la Mostra del Cinema

VENEZIA - Misure speciali di sicurezza e vigilanza saranno adottate a Venezia in occasione della 74/a edizione della Mostra del Cinema, per evitare che il terrorismo possa colpire la città lagunare durante questo evento internazionale, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. È quanto stabilito nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica promosso dalla Prefettura. A darne notizia è il Gazzettino.

Per rafforzare il sistema di controllo, che impiegherà circa 300 uomini, anche in vista dell'arrivo delle numerose autorità attese al Lido, tra cui il presidente della Repubblica Mattarella, saranno ampliate le zone di filtraggio delle persone e dei veicoli attraverso l'installazione di barriere fisse e mobili sul lungomare Marconi.

Sarà creata, nell'area destinata a ospitare gli eventi della Mostra, una prima zona di rispetto sul perimetro esterno. L'accesso sarà consentito attraverso dei varchi su strada e acquei che saranno vigilati dalle forze dell'ordine e da guardie giurate armate, dotate di metal detector. Potenziato ulteriormente anche il sistema di videosorveglianza, soprattutto nelle aree non coperte dalle telecamere attivate dal Comune di Venezia. Nei giorni della Mostra sarà consentito l'accesso al Lido solo ai mezzi autorizzati e in determinate fasce orarie.



Lungo il Ponte della libertà, che collega Venezia alla terraferma, saranno attivate in via sperimentale forme di controllo ulteriore della velocità: tre new jersey saranno installati nell'ultimo tratto, garantendo una sorta di 'filtro'. Qui sarà dislocata una pattuglia di militari con un blindato che controlleranno il flusso dei veicoli. Un piano in stile 'G8' quello approntato dalla Questura di Venezia, con uan centrale operativa che sarà allestita all'interno del palazzo del Casinò.