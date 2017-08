Eletti ‘Mister Italia Bibione’ e la Miss della nota località balneare

BIBIONE - Si è tenuta giovedì 17 luglio allo Shany Disco Beach di Bibione Pineda (Ve) una delle selezioni di Mister Italia Veneto valide per l’edizione 2017 di Mister Italia. Parallelamente al concorso maschile si è svolta anche una delle tappe di Miss Bibione, titolo che è stato vinto da Sara Bello, 24enne di Martignacco.

‘Mister Italia Bibione’

Davanti a un folto pubblico, alternatamente e in due uscite distinte sono sfilate prima le concorrenti e successivamente i concorrenti, che si sono presentati alla giuria e ai presenti prima in abito elegante e poi con il costume da bagno della Beach Wear. A risultare primo classificato tra i concorrenti maschili e a vincere la fascia di ‘Mister Italia Bibione’ è stato Jody Vignola 20enne di Casarsa della Delizia (Pn). Jody lavora nella pizzeria di famiglia, ha capelli biondi lunghi e occhi castani, è alto 185 ed è del segno dell’Acquario.

Gli altri Mister

‘Mister Fitness’ è stato eletto Alessio De Vita, 27 enne di Lucera (FG) attualmente nel nord est dove lavora come barista. Alessio è alto 1.92, capelli e occhi castani, del segno dello scorpione, amante del calcio, lo sport che pratica è il Body Fitness. Il titolo di ‘Mister Eleganza World of beauty’ è andato a Alessandro Garofalo, 26 enne di Sacile (Pn), laureato, ora a Lignano per lavoro, capelli e occhi neri, alto 1.80, del segno dell’acquario, tifoso dell’Inter, lo sportivo preferito è Javier Zanetti. A Noufu Nana 26enne di Annone Veneto (Pn) è stata assegnata la fascia di ‘Mister Cinema’. Noufu che è nato nel Burkina Faso ora lavora in un importante azienda del pordenonese, è alto 1.80, del segno della bilancia, capelli neri e occhi castani, gioca a calcio con una squadra locale, è tifoso della Roma. Il 22enne Jacopo De Candia è stato eletto ‘Mister Alpe Adria’. Alto 183, capelli castani e occhi azzurri, del segno del sagittario, è impiegato in un azienda metalmeccanica. L’ultima fascia in palio è stata assegnata al 19enne Filippo Libralon che si è guadagnato il titolo di ‘Boy Italia’. Filippo è alto 1.80, capelli castani e occhi marrone, studente, del segno dei gemelli, abita a Codroipo (Ud).

I premi

A premiare sia le Miss che i Mister il Presidente di giuria Enrico Masiero con la giurata Petra Senkovat. La serata organizzata da Cristian De Marco agente di Mister Italia per il Nord Est con il supporto dello Studio Fotografico Profili di Pordenone è stata presentata da Chiara De Marco. A Mister Italia possono partecipare ragazzi di età compresa tra i 16 e i 33 anni. Partner ufficiali del concorso sono la Sting Eyewear (occhiali da sole), la Thai Airways, Barachini scarpe, World of Beauty (prodotti di bellezza) e la Wella.

Per iscrizioni gli interessati possono scrivere a veneto@misteritalia.org, oppure telefonare o mandare un messaggio al numero 347.0164522