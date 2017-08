E' un ragazzo veneto una delle vittime dell'attentato di Barcellona

VENEZIA - Si chiama Luca Russo la seconda vittima italiana dell'attentato di Barcellona. 25 anni, era originario di Marostica e abitava a Bassano del Grappa. Si era laureato in Ingegneria all'università di Padova e proprio in questa città aveva trovato occupazione, alla Fral srl.



A Barcellona con la fidanzata

Il giovane si trovava nella città catalana con la ragazza, Marta Scomazzon, anch'essa rimasta ferita ma non in gravi condizioni. "Aiutatemi a riportarlo a casa. A diffondere la notizia che Luca fosse rimasto coinvolto nella strage di Barcellona, è stata per prima, nella tarda mattinata di venerdì 18 agosto, la sorella Chiara Russo, che vive a Verona, con un appello disperato su Facebook. «Aiutatemi a riportarlo a casa», ha scritto la sorella Chiara su Fb.

Il cordoglio di Gentiloni e Zaia

Un appello, purtroppo, caduto nel vuoto, visto che Luca è tra le vittime dell'attentato rivendicato dall'Isis. Immediato il cordoglio del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ha scelto Twitter per porgere le sue condoglianze: «#Barcellona Italia ricorda Bruno Gulotta e Luca Russo e si stringe attorno alle loro famiglie. La libertà vincerà la barbarie del terrorismo». Ha voluto commentare laccaduto anche Luca Zaia, presidente della Regione: «Il Veneto perde uno dei suoi figli - afferma il governatore - , la memoria non può che ritornare all’attentato del Bataclan, in cui è stata barbaramente uccisa la nostra Valeria Solesin».