Clint Eastwood dà il via alle riprese e sceglie 350 veneziani come comparse

VENEZIA – Un amore mai dimenticato. Diciassette dopo il Leone d'Oro alla carriera, Clint Eastwood è tornato nella «sua» Venezia per le riprese del suo nuovo film «The 15:17». L’attore premio Oscar è arrivato in laguna venerdì ed è rimasto tre giorni all’Hotel Cipriani alla Giudecca con la compagna Christina Sandera. Qualche giorno di relax prima dell’inizio delle riprese. Ieri mattina, infatti, il regista si è trasferito all’Hotel Gritti, in modo per essere più vicino al set in centro storico.

La scelta delle comparse

La produzione, che domani si sposterà nella Stazione ferroviaria di Santa Lucia e le aree limitrofe, ha già coinvolto oltre 350 veneziani, chiamati a interpretare il ruolo di turisti. Come riporta il Gazzettino, si tratterà di tre giorni di riprese: 100 euro di compenso (lordo) per 11 ore di lavoro a cui se ne aggiungerà una di pausa. Le comparse dovranno vestire con abiti leggeri e portare con sé trolley e borse. Gli uomini potranno scegliere tra jeans, pantaloni casual o sportivi, bermuda e short, le donne anche gonne e top. L’obiettivo è interpretare il perfetto turista. I protagonisti - Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone (che nel 2015 sventarono un attacco terroristico in un treno diretto da Amsterdam a Londra) - saranno interpretati non da loro stessi come nell’antefatto e nell’ultima parte della pellicola, ma da giovani controfigure.

Clint Eastwood (© Instagram)

