Venezia, in laguna tornano i campionati mondiali di dragon boat

VENEZIA – Torna in laguna la manifestazione, che si svolge sotto l’egida dell’International Canoe Federation (Icf) dal 3 all’8 settembre: i Campionati Mondiali di Dragon Boat per Club. L'evento richiamerà in laguna circa 3mila partecipanti tra atleti e accompagnatori: ad oggi sono già 780 gli iscritti, provenienti da 34 club e in rappresentanza di 13 Paesi. La cerimonia di apertura si terrà nel pomeriggio di lunedì 4 e le gare dal 5 al 7 settembre, si svolgeranno sulle distanze dei 500 e dei 200 metri sul campo di gara del Tronchetto, mentre venerdì 8 quelle sui 2000 metri andranno in scena nel bacino dell’Arsenale con, a seguire, la cerimonia di chiusura. Ecco il programma completo della manifestazione: domenica 3 settembre i dragon boat parteciperanno all Regata Storica, lunedì 4 settembre via ad allenamenti e prove gara al Tronchetto, alle 18 cerimonia d'apertura a Campo Santa Margherita. Martedì 5 settembre gare distanza 500 metri (Tronchetto). Mercoledì 6 settembre gare sulle distanze 500 e 200 metri (Tronchetto). Giovedì 7 settembre gare sulla distanza 200 metri (Tronchetto). Venerdì 8 settembre gare sulla distanza 2000 metri (Arsenale) e per concludere cerimonia di chiusura alle 18 e a seguire paarty finale. Per informazioni: info@venice2017.com, 041 4564967, 334 9566321.