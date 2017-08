Migranti, nuova protesta fuori dal centro di Conetta

VENEZIA - Ancora una protesta contro il sovraffollamento e le lungaggini burocratiche per ottenere i documenti messa in atto dai migranti ospitati nell'ex base di Conetta.



Un centinaio di uomini sono usciti dagli alloggi e si sono incamminati lungo la strada di accesso per manifestare così come fanno a scadenze ormai regolare da qualche mese. Agenti di polizia e carabinieri sono intervenuti controllando a distanza i movimenti: qualche momento di tensione si è verificato quando alcuni migranti si sono accorti della presenza di fotografi e hanno iniziato a litigare con gli operatori dell'informazione e anche che chi, tra di loro, ben vedeva la presenza degli obiettivi.



Sul posto è intervenuto anche un funzionario della prefettura che ha mediato facendo tornare normale la situazione.