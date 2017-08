Clint Eastwood a Venezia per le riprese del suo nuovo film

VENEZIA - Clint Eastwood è a Venezia dove il 16 agosto inizierà le riprese del suo nuovo film, "The 15:17 to Paris: the true story of a terrorist, a train, and three American heroes": la pellicola racconta la storia vera dell'attentato sventato nel 2015 sul treno Bruxelles-Parigi da tre 'eroi per caso', due soldati americani ed un loro amico, Anthony Sadler, Spencer Stone e Alek Skarlatos, che fanno parte del cast.

L'inizio delle riprese

Come riporta l'Ansa, le riprese del nuovo lavoro dell'87enne premio Oscar cominceranno mercoledì mattina nei pressi della stazione ferroviaria di santa Lucia, e si concluderanno venerdì 18, a San Marco. Eastwood è giunto nel weekend a Venezia e ha preso alloggio all'hotel Cipriani alla Giudecca. Il Comune di Venezia ha emanato un'ordinanza per la regolamentazione della viabilità acquea in Canal Grande e in alcuni rii della zona a traffico limitato interna al centro storico per consentire lo svolgimento delle riprese.