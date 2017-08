Venezia, al lido torna LidoMusicAgosto

VENEZIA - Torna anche quest’anno LidoMusicAgosto, la rassegna concertistica estiva ospitata nel Chiostro di San Nicolò al Lido di Venezia. Si comincia mercoledì 16 agosto alle 20.30, con il concerto del duo composto dal violinista Giovanni Angeleri e dalla pianista Cecilia Franchini si esibirà nel concerto intitolato «Violino italiano», che prevede una scelta di brani virtuosistici di compositori italiani dell’Ottocento, quali Paganini, Rossini e Bazzini; una Sonata novecentesca del compositore padovano Silvio Omizzolo e un brano del compositore kazako Yevgeny Brusilowsky. Giovedì 17 agosto, «La grande musica del cinema italiano», con la tromba di Mauro Maur, che, con la moglie Françoise de Clossey al pianoforte, eseguirà temi tratti dalle colonne sonore di film celebri come «Per un pugno di dollari», «Mission», «Amarcord», «La dolce vita», «Otto e mezzo», «La strada». Domenica 20 agosto sarà la volta della pianista veneziana Letizia Michielon, che darà un assaggio dei suoi progetti discografici di incisione integrale delle opere pianistiche di Beethoven e Chopin, eseguendo un programma intitolato «Il cielo è bello, il cuore è triste», che comprende due Sonate di Beethoven (fra cui la celeberrima «Al chiaro di luna»), mazurche, notturni e studi di Chopin, nonché un brano di Guido Alberto Fano e un pezzo composto da lei stessa nel 2015 («…l’infinito sorriso delle onde…»), dedicato a Luigi Nono.

La serata conclusiva

Chiuderà la rassegna, mercoledì 23 agosto, il duo composto dal tenore Marcello Nardis e da Andrea Bacchetti, che presenterà «Amor di poeta», un concerto con al centro il ciclo «Dichterliebe» di Schumann, cui verranno affiancati i «Cinque canti» di Fano e «Sensazione» di Omizzolo. Tutti i concerti saranno preceduti da un’introduzione musicologica di carattere divulgativo e da una breve esecuzione dei migliori allievi dei corsi a indirizzo musicale della Scuola Media «Dante Alighieri» di Venezia. La rassegna è stata organizzata dall’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus e dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi di Padova, in collaborazione con la Direzione comunale Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, e inserita nella cornice di «Le Città in festa Estate 2017» e anche grazie alla collaborazione della Proloco di Lido di Venezia - Pellestrina e di numerosi altri partner pubblici e privati. Biglietti in vendita un’ora prima del concerto a 7€; per gli studenti l’ingresso è gratuito. Per informazioni: 340 9291163.