Venezia, torna «Disnar per la Storica»

VENEZIA - Sabato 26 agosto, nella settimana prima della Regata Storica, si svolgerà la seconda edizione del «Disnar». In quattrodici diversi punti della città storica, insulare e terraferma verranno predisposte grandi tavolate auto-organizzate. Ogni famiglia, ogni cittadino porterà cibo per sé e per metterlo in comune con gli altri. Le tavolate saranno libere e gratuite in luoghi vitali e presidiati da veneziani. Già nel pomeriggio si potranno fare prove di voga anche con i campioni e le campionesse. La serata sarà un momento di promozione e informazione per tutto il mondo della voga: le remiere promuoveranno i propri atleti e attività e metteranno a disposizione posti in barca per il 3 settembre; saranno presentati gli equipaggi partecipanti e interverranno alcuni dei protagonisti; gli sponsor dei regatanti e della Storica avranno l’opportunità di spiegare le buone motivazioni che li hanno spinti a sostenere la voga alla veneta; verranno proiettati filmati e fotografie sulla storia delle regate, sulla stagione remiera 2016 e sulle regate ed eliminatorie del 2017.

Per partecipare

Ogni partecipante provvederà a portare cibi e bevande per sé. Tavoloni e sedie saranno predisposti dall’organizzazione, ma chi volesse dare una mano sarà sempre benvenuto. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni cittadine e dalle remiere, con la partecipazione dei regatanti, il patrocinio del Comune di Venezia e in collaborazione con Veritas spa e Vela spa. Info: disnarvenezia@gmail.com, disnar.it.