Venezia si accende con la Festa in Piazza di Burano

VENEZIA - Torna per il secondo anno la coloratissima Festa in Piazza di Burano, un evento organizzato e sponsorizzato da Consorzio Venezia Nativa per l'isola di Burano, nelle giornate di sabato 19 agosto e domenica 20 agosto. Ecco il ricco ed intenso programma che vi attende: sabato dalle 20.30 appuntamento con la musica con il concerto dei Croma Latina con la partecipazione delle scuole di ballo a seguire concerto dei dei C.T. Bandaland una band di 12 elementi impegnati a suonare jazz, blues, swing, bossa nova e ogni altro genere di musica la lotteria a premi ed ancora visite guidate a Torcello, Mazzorbo e Burano by night. Appuntamenti con l'arte e la cultura: l'oro di Venissa, personale di Carole Feurman a cura di Rina Dal Canton un percorso nell'arte affascinante della vigna murata di Venissa. I luoghi della Venezia nativa, piccolo portfolio di viaggio tra le acque e le terre della Laguna Nord. Inaugurazione sabato 19 agosto alle 11 presso la Chiesa delle Cappuccine, Burano. A torcello visita alla casa museo Andrich, alla Galleria d’Arte, all'Orto Giardino. L’effervescenza dell’arte a Venezia nel periodo ’50-’80, nella casa di due artisti: Clementina e Lucio Andrich dove sete, arazzi, sculture, dipinti, incisioni, mosaici, mobili sono esposti a rotazione e raccontati attraverso la visita guidata con il nipote Paolo Andrich. Con spiegazione naturalistica/ambientale/storica sul paesaggio e la civiltą lagunare.

Fotografia, teatro ed astronomia

Alessandro Tagliapietra presenta la sua mostra fotografica domenica 20 agosto, dalle 16.30 alle 18 in Piazza Baldassare Galuppi. Sempre domenica dalle 18.30 alle 19.30 in Piazza Baldassarre teatro danza in piazza con l'associazione culturale Teatro dei Pazzi una nuova produzione della Compagnia Tipi da Teatro. L'Associazione astrofili veneti propone, sabato 19 agosto, dalle 11 alle 16, il Sun Party a Burano con i telescopi solari. Osservazione diretta del sole e proiezione su maxischermo 3 postazioni per osservazioni cielo con cannocchiale.

Lo spritz in barca

Sabato e domenica arrica l'appuntamento anche con lo Spritz in barca con navigazione attorno all’Isola di Burano. Un’occasione per un brindisi ed un assaggio di frittura mista. Orari: 16.15; 17.00; 17.45; 18.30; 19.15. Costo euro 9. Non serve la prenotazione (per informazioni email alcapolinea@gmail.com). Per tutta la giornata ed in tutte le isole coinvolte nella manifestazione sono previsti incontro enogastronomici con le tradizioni locali. Per informazioni: www.venezianativa.eu.