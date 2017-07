«Img Cinemas Summer Festival», al Candiani di Mestre i migliori film della stagione

VENEZIA - L’anteprima assoluta, il 5 e 15 agosto, dell’adrenalinico «Atomica bionda» con Charlize Theron, e il 9 agosto quella dell’action movie più atteso dell’anno, «Baby driver – Il genio della fuga», che segna il grande ritorno di Kevin Spacey. E poi un ricco calendario con i film più belli della stagione cinematografica. È la proposta per l’estate di «IMG Cinemas Summer Festival»: fino al 23 agosto il multisala di piazza Candiani a Mestre propone una rassegna dei film più apprezzati e attesi da pubblico e critica. Il 2, 3 e 4 agosto appuntamento con «Manchester by the sea» di Kenneth Lonergan e con Casey Affleck, Premio Oscar 2017 come miglior attore; il 5, 6 e 7 agosto l’ultimo capolavoro di Gianni Amelio. La tenerezza, mentre il 8, 9 e 10 verrà proiettato L’altro volto della speranza di Aki Kaurismaki, vincitore dell’Orso d’Argento a Berlino. Sergio Castellitto e il suo «Fortunata», film che ha fatto vincere a Jasmine Trinca il premio per la miglior attrice a Cannes, è la proposta per il 11, 12 e 13 agosto, mentre il ritratto fedele della first lady americana Jackie Kennedy è il fulcro di Jackie di Pablo Larrain con Natalie Portman (14 e 15 agosto). Il film vincitore di sei Premi Oscar, il musical che ha sciolto i cuori di tutti gli spettatori: è La La Land di Damien Chazelle, che verrà proiettato il 16, 17 1 8 agosto, seguito, il 19 e 20 agosto, da Aspettando il re, commedia agrodolce con Tom Hanks. Chiude la rassegna, il 21, 22 e 23 agosto, il film sorpresa della primavera, Famiglia all’improvviso, con Omar Sy. Biglietti posto unico euro 5,50; ridotto possessori Img Crad euro 4,50.