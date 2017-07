Venezia, il programma ufficiale della Regata Storica

VENEZIA – Torna l'appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga alla Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia: la Regata Storica. Ecco il programma: venerdì 25 agosto dalle 19 alle 23, «Disnar per la storica» Una grande festa della venezianità, all'insegna della condivisione, della convivialità, ma anche della voga alla veneta e della tradizione. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Venezia con la collaborazione di Vela Spa. Giovedì 31 agosto, Campo della Salute alle 16 esposizione dei Gondolini alla Città, alle 17.30 intervento del Sindaco, del consigliere delegato Giovanni Giusto e delle autorità a seguire, sorteggio dei gondolini, presentazione degli equipaggi delle Regate, alle 18 benedizione e varo dei gondolini.

Domenica 3 settembre alle 16 corteo storico - sportivo: sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta. Percorso: dal Bacino di San Marco lungo il Canal Grande, giro del paleto in Ferrovia e ritorno a Ca' Foscari. A seguire alle 16.30 la Regata de le Maciarele e de le Schie: regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi. Dalle 17 potrete seguire: regata dei giovanissimi su pupparini a due remi, regata delle donne su mascarete a due remi, regata delle caorline a sei remi, regata dei gondolini a due remi

Gli eventi collaterali

Domenica 4 settembre alle 10 e alle 11.30 Ca' Foscari propone il Ca' Foscari Tour, edizione speciale Regata Storica: poche ore prima della regata Storica, si potrà godere del tour attraverso gli spazi simbolo di Ca’ Foscari, sede storica dell’Università. Si parte dai suggestivi cortili per proseguire con l’esposizione del Fondo Storico dove scoprire la storia del palazzo e dell’Università attraverso inediti documenti di archivio. Parte centrale del percorso la bellissima Aula Baratto progettata dall’architetto veneziano Carlo Scarpa negli anni trenta e cinquanta del Novecento con la sua vista unica sul Canal Grande. Il tour si conclude al piano terra di Ca’ Foscari con l’uscita dalla porta d’acqua sulla volta del canal dove stanno terminano gli allestimenti della Machina, il palco galleggiante che ospita le autorità durante lo svolgimento della Regata Storica.