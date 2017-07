Dia, la mano della 'ndrangheta non allenta la sua presa in Veneto

VENEZIA - La mano della 'ndrangheta non allenta la sua presa sul Veneto. E' quanto emerge dalla relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo sempre dello scorso anno che è stata diffusa oggi. La Dia conferma infatti la presenza, «per quanto non radicata», di personaggi collegati alle cosche reggine e catanzaresi. Il Veneto sarebbe stato utilizzato per riciclare i proventi derivanti principalmente dal traffico di stupefacenti, nei trasporti e nell'edilizia.