Venezia, riapre Contemporaneo a Forte Marghera con «Gruppo di famiglia»

VENEZIA - Apre per la prima volta al pubblico il rinnovato spazio di Forte Marghera, tra Venezia e Mestre, con un'inedita installazione di sculture provenienti dalle collezioni della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. Con questo nuovo progetto, nato in piena sinergia con il Comune di Venezia, la Fondazione Muve intende continuare a promuovere e valorizzare il proprio ricco patrimonio di arte contemporanea in Terraferma. Il titolo scelto per l’evento, «Gruppo di famiglia», ha un valore particolarmente simbolico e intende sottolineare lo stretto legame in essere tra le opere e la Città di Venezia: si tratta di capolavori che appartengono a tutti i cittadini, qui intesi proprio come una grande famiglia. II focus dell’installazione, che viene presentata in uno spazio contraddistinto da bellissime murature in mattone a vista – e per questo si annuncia di grande impatto visivo ed emozionale – è raffigurato dall’evoluzione del linguaggio scultoreo attraverso il Novecento nell’opera di artisti del calibro, tra gli altri, di Domenico Trentacoste, Constantin Meunier, Joseph Bernard, Napoleone Martinuzzi, Michael Noble, Giacomo Manzù, Emilio Greco, Libero Andreotti, Agenore Fabbri, Arnaldo Pomodoro, Alberto Viani, Lorenzo Guerrini, Aldo Calò, Arman. L’installazione rientra a pieno titolo nel programma di esposizioni del Muve Contemporaneo, la proposta ideata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia per dialogare con l’arte del nostro tempo e si realizza a cura di Gabriella Belli, con il progetto di allestimento di Daniela Ferretti e la collaborazione della Fondazione Forte Marghera.

Info e orari

Inaugurazione venerdì 27 luglio alle 18. Orari dal 28 luglio al 15 ottobre, dal lunedì al mercoledì dalle 15 alle 20; dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 22. Dal 16 ottobre al 26 novembre tutti i giorni dalle 15 alle 20. Info: visitmuve.it.