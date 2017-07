"Candiani Live Experience" apre con Enrico Scussat Acoustic Gsm Duo

MESTRE - Mercoledì 26 luglio alle 19 primo appuntamento in piazza Candiani a Mestre con la rassegna musicale estiva. Enrico Scussat Acoustic Gsm Duo aprirà 'Candiani Live Experience', sei concerti per altrettanti mercoledì (fino al 30 agosto) allo spazio Goppion Caffè & Food con i protagonisti della scena musicale locale e nazionale, tra jazz, blues, bossa nova e pop acustico d’autore. Candiani Live Experience è organizzato da Settore Cultura del Comune di Venezia, Centro Culturale Candiani e IMG Cinemas. In caso di maltempo il concerto si terrà nella hall di Img Cinemas in piazza Candiani.

Enrico Scussat Acoustic Gsm Duo

I 'García Sound Machine' sono un duo acustico in cui chitarra (Enrico Scussat) e voce (Silvia Girotto) si fondono in una magica rivisitazione delle hit più ascoltate. Skunk groove cubano proposto con amore, in cui le canzoni del momento vengono stravolte e improvvisate come solo nella laguna di Venezia é concesso fare.