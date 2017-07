Identificati i turisti "tuffatori", il sindaco: «Pene esemplari»

VENEZIA - Sono stati identificati dalla polizia municipale di Venezia i sei turisti belgi che questa mattina si sono tuffati dal Ponte di Calatrava, a pochi passi da Piazzale Roma. Come riporta l'Ansa, il video della bravata, diffuso in rete, aveva rinfocolato le polemiche sulla mancanza di rispetto dei visitatori nei confronti della città. Il sindaco Luigi Brugnaro ha promesso «pene esemplari» per i responsabili.