Venezia, si avvicina la Regata di Pellestrina 2017

VENEZIA – Continuano gli appuntamenti con le regate in laguna. Il 6 agosto vi attende la Regata di Pellestrina. L'evento inizierà alle 16 con la regata giovanissimi su pupparini a 2 remi, seguirà alle 16.45 la regata donne su mascarete a 2 remi e infine alle 17.30 si concluderà con la regata su pupparini a 2 remi.

Tredici chilometri di lunghezza, larga 210 metri, ma con calli e campielli, rivalità di quartieri e passione per le regate, l'isola di Pellestrina è una versione in miniatura della Venezia verace e popolare. Un piccolo mondo dove si vive ancora all'antica, tra ritmi lenti e l'eterno rito delle «ciacole». Quando si approda il colpo d'occhio è straordinario. Due file di case e di sandali a formare una cerniera tra terra e acqua, punteggiata dai casoni di pesca. Con le variopinte facciate delle abitazioni, alte non più di due o tre piani e tutte rivolte verso la laguna, l'effetto Lego è garantito e fa apparire Pellestrina un'isola-gioccatolo: una minuscola striscia sabbiosa, circa 13 chilometri di lunghezza, estesa verso il mare per circa tre, quattro chilometri. L'isola è una sola e conta circa 5.000 abitanti. Però è divisa in tre borghi: Portosecco, San Pietro in Volta e Pellestrina. Qui tutto rimanda alla Venezia più popolare. Dai sestieri al rito eterno dello spritz, l'aperitivo locale, vino bianco spruzzato di Campari o Aperol. Dal labirinto di calli, sotoporteghi e campielli al ciacolar dei pescatori che fanno comunella al Bar Perla. Fino alla passione per le regate storiche e al mito dei grandi campioni e maestri di remo. Non ci sono alberghi né strutture ricettive. Le trattorie si contano sulle dita di una mano. La più nota è Da Celeste, storica trattoria locale dove si gustano pesce freschissimo, crostacei e frutti di mare in abbondanza: " perchè l'oro nero dell'isola sono le cozze, i peoci come si dice in dialetto. E tra anedotti, ricordi e curiosità: l'attrattiva di un tour in laguna, come turisti o semplici passeggeri, alla scoperta del mondo della pesca e delle sue prelibatezze ... e poi un momemto dedicato al gusto della tavola con il pesce appena pescato e cucinato dagli stessi pescatori.

Per seguire il calendario e i risultati della Stagione Remiera 2017 o scoprire le edizioni passate: www.comune.venezia.it/regate.