Festival Suoni di Marca 2017: più di 150 band e 600 musicisti

TREVISO - Al via, presso le Mura Rinascimentali di Treviso dal 20 luglio 2017 al 6 agosto, la 27esima edizione del Festival «Suoni di Marca». 17 sere di concerti, più di 150 band e 600 musicisti del panorama musicale nazionale e internazionale.



Un cartellone ricco di diverse influenze sonore e ospiti "di marca".

Un cartellone di ospiti interessante quello stilato dagli organizzatori che hanno cercato di abbracciare le varie influenze sonore. Il la al festival viene dato da Raphael Gualazzi il 20 luglio la cui esibizione precede quella del giorno dopo dei «The strumbellas", di Cristina Donà il 22, dei «The Zen Circus» il 23 e di Alex Britti il 24. Le serate proseguono con il live di Alpha Blondy il 25 luglio, Fabrizio Bosso il 26, Franco Battiato il 27, Antonio Grosso il 28, Teresa De Sio il 29, The Stars from the Commitments il 30 e Irene Grandi il 31. Agosto si apre con il concerto dei Lacuna Coil, Bandabardò il 2, Francesco Gabbani il 3, Daddy G. from Massive Attack il 4, Gipsy king's il 5 e Boney M il 6 agosto che chiudono la rassegna.