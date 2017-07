Zaia: il Treno delle Dolomiti pronto entro otto anni

BELLUNO - Il Treno delle Dolomiti, con collegamento tra Calalzo di Cadore e Cortina, in provincia di Belluno, potrebbe essere pronto tra 7- 8 anni, al più tardi 10.

I primi studi progettuali.

Lo ha precisato Luca Zaia, Presidente del Veneto, illustrando a Belluno, insieme all'assessore regionale Elisa De Berti, i primi studi progettuali che comprendono due opzioni: l'attraversamento della Val Boite, il tragitto più corto, e quello della Val Ansiei, sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il costo risulterebbe di 715 mln di euro per la prima ipotesi, 745 mln per la seconda. Il Treno delle Dolomiti avrebbe una valenza turistica e consentirebbe, con le nuove tecnologie, di coprire il viaggio tra Venezia e Cortina in 2 ore e 5 minuti. Zaia ha confermato che la Provincia di Trento sta progettando il collegamento tra la Val Pusteria e Cortina.