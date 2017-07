Incendio in uno dei negozi del centro commerciale Prisma

VENEZIA - Un incendio è divampato, nella notte di sabato all'interno di un'attività di pulitura del centro commerciale Prisma a Santa Maria di Sala. I Vigili del Fuoco intervenuti con 10 automezzi antincendio, tra cui 35 operatori da Mestre, Mira, Mirano, Padova, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme in breve tempo, evitando l'estensione allacopertura e tutto l'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita.



Il fumo e le alte temperature hanno invaso l'intero centro commerciale, che al momento, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, è inagibile. Sul posto la squadra Nbcr (nuclearebiologico chimico radiologico) per la decontaminazione del personale per la presenza di amianto sulla copertura del tetto.

Attivato il Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale) per accertare le cause del rogo. Sono ora in corso le operazionidi messa in sicurezza dell'edificio.