Padova, uomo accoltellato nel parcheggio di un locale

PADOVA - Tre tunisini accusati di aver aggredito e ferito a coltellate un loro connazionale nel parcheggio di un locale padovano, sono stati fermati nella notte dai carabinieri di Padova. I tre avevano anche rapinato le due donne che accompagnavano l'uomo, impossessandosi dei loro cellulari. Il fatto è avvenuto ieri sera.



SCAPPATI IN AUTO - E' stato provvidenziale l'intervento dei parcheggiatori del locale, che,accortisi dell'aggressione in corso, hanno gridato mettendo in fuga il terzetto a bordo di un'auto. I tre fermati sono accusati di tentato omicidio e rapina. Lo straniero accoltellato ha riportato ferite al volto e ad un gluteo.