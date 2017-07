Tondo incontra Zaia a Treviso: «Trovare un'intesa non è mai stato un problema»

TREVISO - L'ex presidente del Friuli Venezia Giulia e capogruppo di Autonomia Responsabile, Renzo Tondo ha incontrato il presidente del Veneto, Luca Zaia, a Conegliano (Treviso). Lo rende noto oggi lo stesso Tondo: «Trovare un'intesa con Zaia - dice l'ex presidente del Friuli - a prescindere dal ruolo ricoperto da entrambi, è sempre stato facilissimo. Anche su un tema delicato, complesso, e sensibile come quello dei vaccini mi sento di esprimere interesse per la linea del Veneto impressa dal presidente Zaia, contrario all'obbligatorietà dei vaccini».



REFERENDUM DI OTTOBRE - Secondo punto toccato nel colloquio è il referendum consultivo per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre. «Di fatto - prosegue Tondo - i veneti sono chiamati a dare una risposta plebiscitaria affinché la regione aumenti i propri margini di autonomia fiscale e gestionale. L'autonomia non ha colori, né bandiere:premia i responsabili, affonda gli incapaci. Una regione Veneto autonoma rafforzerebbe anche la nostra specialità, e manderebbe un segnale molto forte a Roma. Ho più fiducia nel Veneto che nel governo della Capitale da molti punti di vista. Ho già rassicurato Zaia: la parentesi Serracchiani è al capolinea, presto riprenderemo la Regione e il discorso interrotto sull'Euroregione».