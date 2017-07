Verona: uscito dal carcere, il giorno dopo cerca di rubare un furgone

VERONA - Scarcerato soltanto il giorno prima dalla Casa Circondariale di Cremona, dove si trovava per reati contro il patrimonio e inerenti gli stupefacenti, un ragazzo originario del Marocco è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di San Bonifacio,che lo hanno sorpreso in serata mentre tentava di rubare un furgone.



TENTA LA FUGA - L'uomo, 24 anni senza fissa dimora,per cercare di evitare di essere identificato si è poi scagliato contro i militari, spintonandoli. Per questi motivi è stato arrestato in flagranza per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato nuovamente portato in carcere dove è rimasto sino all'udienza davanti al giudice del tribunale Monocratico di Verona. Il tribunale, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà il giovane in attesa dell'iter giudiziario.