Jesolo: malori in acqua per due anziani, muore la donna

JESOLO - Due persone, un uomo e una donna anziani, sono state colte entrambe da malore a Jesolo. Per la donna, una signora di Mestre di 84 anni entrata in acqua e crollata su se stessa,non c'è stato nulla da fare. L'uomo invece, anziano di 88 anni di Verona, è ora ricoverato in ospedale dopo un massaggio cardiaco praticato sul posto. Anche lui si è sentito male dopo essere entrato in acqua..