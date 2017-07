Cortina 2021, sono 280 i milioni già stanziati per i prossimi Mondiali di sci

CORTINA D'AMPEZZO - Il presidente della Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton, presente ad un incontro assieme al ministro per lo sport,Luca Lotti, ha parlato dei Mondiali di sci di Cortina 2021.



L'INCONTRO - «E' un evento ispirato ad una grande sostenibilità ambientale. Per questo - ha aggiunto Benetton - è stato individuato un esperto già impegnato nelle Olimpiadi invernali di Torino che capitanerà un gruppo di lavoro in cui convoglieremo pensieri importanti in materia di ecologia. Si possono realizzare delle strutture che rappresentano il territorio, che sono utili e indispensabili per il futuro». Lotti ha ricordato che «gli impegni assunti un anno fa in occasione della candidatura di Cortina ad ospitare i Mondiali di sci del 2021 sono mantenuti tutti e il governo italiano, insieme a Cortina, può dimostrare di essere in grado di organizzare un grande evento».



STANZIAMENTI - Le risorse investite ammontano a circa 280 milioni, comprendendo i 40 milioni contenuti nel decreto legge n.50 approvato 5 giorni fa.