Verona: i tifosi cantano cori pro Hitler ed Hess, indagini in corso

VERONA - Finirà all'attenzione della prima seduta del nuovo consiglio comunale di Verona il caso dei cori nazisti inneggianti a Hitler ed Hess durante la festa della curva sud dei tifosi del Verona, svoltasi a fine giugno allo stadio Bentegodi. La Digos, intanto, ha acquisito il relativo video che da qualche giorno circola su internet e ha inviato un'informativa alla Procura della Repubblica.



CONSIGLIERE BERTUCCO - La richiesta al consiglio comunale è stata avanzata da Michele Bertucco, consigliere di Verona e candidato sindaco per la sinistra alle recenti elezioni. «Sono comportamenti umilianti - ha detto Bertucco - sia per la città, la cui storia anche recente è macchiata da efferatissimi delitti che hanno avuto come cornice l'ideologia della destra razzista e xenofoba, sia per la stessa società sportiva dell'Hellas Verona, impegnata in un percorso di affrancamento dall'immagine negativa che le frange più violente del tifo le hanno appiccicato addosso negli ultimi decenni».