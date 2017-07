Turista disperso in mare: ricerche in corso a Bibione

VENEZIA - Sono in corso da mercoledì sera le ricerche nel mare di Bibione dove un uomo è dato per disperso. A dare l'allarme una turista, in vacanza al 'Villaggio del Sole', che ha segnalato una persona in mare in difficoltà, che chiedeva aiuto.

Allontanatasi per chiamare i soccorsi, al ritorno non ha più scorto la persona in difficoltà. I vigili del fuoco di Portogruaro intervenuti anche con il supporto de isommozzatori, un'imbarcazione di marittima e la capitaneria diporto, hanno perlustrato la zona per diverse ore con esito negativo.

Giovedì mattina le ricerche sono riprese anche con l'ausilio dell'elicottero Drago 71 per le ricerche dall'alto.