Venezia, torna il «Mira On Air Festival»

VENEZIA – Torna l'appuntamento con la musica indipendente del Mira On Air Festival. Si comincia il 19 luglio e la musica continua fino al 23 luglio al Parco Villa dei Leoni di Mira. La VI edizione di Mira on Air, il festival di musica indipendente più cool dell'entroterra veneziano, ospiterà una proposta musicale ricercata ed eterogenea che porterà sul palco artisti di primo piano sul panorama nazionale. L'evento però è anche l'occasione per lo scambio di conoscenze e la valorizzazione attiva degli spazi attraverso laboratori, mercatini e zona chillout.

L'area food & beverage sarà aperta dalle 19 con prelibatezze per tutte le esigenze e una vasta selezione di birre artigianali, non c'è modo migliore per ingannare l'attesa. I live show inizieranno alle 21 e termineranno alle 24. Ecco il programma completo: mercoledì 19 luglio grande apertura con Giorgio Poi romano d'adozione ma con un animo cosmopolita ed Ex-Otago che arriveranno direttamente da Genova per presentarci il loro quinto disco, Marassi. (5 euro | biglietti all'ingresso). Giovedì 20 luglio sul palco Colombre

e Marianne Mirage (1 euro può bastare), venerdì 21 luglio Rkomi, Carl Brave x Franco126 e Mecna (8 euro). Sabato 22 luglio in programma i concerti di Birthh, Wrongonyou (1 euro può bastare). Ed in fine, domenica 23 luglio chiuderanno la kermesse Patois Brothers ed EBM Earth Beat Movement

(1 euro può bastare). Per informazioni: www.miraonair.it.