Venezia, torna il Redentore Beach Party 2017

VENEZIA – Per il decimo anno di fila ritorna il Redentore Beach Party. L'atteso appuntamento è in programma sabato 15 luglio a partire dalle 22.30, nell'area spazio eventi dell'Aurora Beach, al Lido di Venezia. Dopo gli spettacolari fuochi al Lido di Venezia, via alla festa fino a mattino inoltrato. Per godere al meglio del grande party, ci saranno tre stage con diversi generi musicali, 24 dj set, 3000 metri quadrati di spiaggia, 30mila watt, 3 aree bar e 1 area vip. Non si può mancare. Sul main Beach Stage, House/EDM/Commercial, ospite internazionale Nari and Milani, Tra i più affermati Dj italiani a livello mondiale hanno prodotto varie hit come Atom, I Got My Eyes On You (insieme a Cristian Marchi) e remixato i più grandi artisti del pianeta tra cui Bob Sinclar, Axwell, Laidback Luke, Roger Sanchez e molti altri.

Info e biglietti

Dalle 22.30 presso Autora Beach, Lungomare D'Annunzio 20/a, Lido di Venezia. Sbarcati al Lido proseguire diritti davanti a voi per il Gran Viale. Arrivati in fondo alla rotonda (8min circa) attraversare sulla parte sinistra ed entrare nella prima via che porta giù alla spiaggia. Da Venezia: servizio battelli ACTV da e per il Lido garantito tutta la notte. Per chi si muovesse verso il Lido da Venezia durante o subito dopo i fuochi, occorre recarsi alle fermate dell'Arsenale o dei Giardini. Poi, appena finiti i fuochi, i battelli per il Lido ripartono anche da S.Marco/San Zaccaria.

Da Punta Sabbioni: Parcheggio auto al Marco Polo scarpa park attivo 24h su 24h costo 7€ . Puoi ritirare l'auto anche il giorno dopo. Prendere battello linea 14 o 17 scendere a Lido S.M.E, costo 1.30€ ( 7€ senza Imob o cartavenezia). Info su Info www.actv.it.

Info e pass (diritto di riduzione sulla prima consumazione): Venezia: Tommy 3496443844 Paca 3402873599 Alvise 3397636629 Barny 3277099970 Casta 3467340335 / Chet Bar o Skillà in Campo S.Margherita. Lido di Venezia: Strati 3397636629 Davide 3391796600 Chiara 3490822879 Thomas 3403166423 / Aurora Beach. Mestre e dintorni: Marco 3477263730 Arash 3458434426 Carpi 3423531590 Maicol 3272909016 Riccardo 340 079 5677 Davide 3466062950 Marco 3275677323 Erti 3491469084 o Bar Altro Verdi. Favaro Veneto: On the Rock Lab Bar. Mira/Riviera: Beppe 3466820737. Spinea e dintorni: Alex 3493910419. Jesolo: Martina 3335857331. Padova: Andrea 3246270833. Chioggia/Sottomarina: Bruno 3294473618 Kim 3492335786. Treviso: Luca 3472248668 - Diego 3495426629. Piovese/Riviera/Padova: Playa Loca 3496079331. Portogruaro: Luca 3472248668 - Black Diamond Tattoo Shop.