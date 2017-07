Venezia, alla Peggy Guggenheim Collection le opere di Picasso

VENEZIA – Un evento di rilevanza mondiale approda alla Peggy Guggenheim Collection. Dal 26 agosto 2017 al 7 gennaio 2018, grazie alla collaborazione con il Musée Picasso di Parigi e il Musée des Beaux Arts di Lione, le opere d'arte di Pablo Picasso saranno ospiti della galleria veneziana. La mostra, che raccoglie una selezione di disegni e dipinti realizzati tra febbraio e dicembre 1937, si snoda intorno al capolavoro di Picasso Sulla spiaggia (1937), proprietà della Collezione Peggy Guggenheim e una delle opere predilette dalla mecenate americana. L'evento si terrà negli spazi espositivi delle Project Rooms ed è a cura di Luca Massimo Barbero. Attraverso una selezione unica e raffinatissima di opere, tre dipinti, dieci disegni realizzati da Pablo Picasso tra febbraio e dicembre del 1937 e una scultura, esposte insieme per la prima volta, Barbero cerca di gettare nuova luce sul lavoro dell’artista spagnolo, evidenziando i suoi collegamenti con quel Mediterraneo che ha avuto un ruolo così importante nella sua carriera artistica: dalle radici in Spagna, alla vita in Francia, alle relazioni con artisti e forme d’arte che avevano nel Mediterraneo un punto di riferimento. Nata dalla collaborazione con il Musée Picasso di Parigi, l’esposizione rientra nell’intenso programma di seminari, pubblicazioni, studi ed esposizioni legato al progetto triennale Picasso-Méditerranée, promosso dal Musée national Picasso-Paris. Più di sessanta istituzioni hanno immaginato una serie di mostre sull’opera «ostinatamente mediterranea» di Pablo Picasso al fine di celebrare la sua arte e questo suo legame con la cultura del Mediterraneo.