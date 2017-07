Trenitalia: in Veneto puntualità al 93,1%, regolarità al 99,2%

VENEZIA - Una puntualità reale (arrivo entro i 5 minuti dall'orario previsto) del 93,1% e un indice di regolarità (corse effettuate rispetto alle programmate) del 99,2%. Indici che, considerando le sole cancellazioni (0,3%) e ritardi (2,2%) imputabili direttamente a Trenitalia salgono al 99,7% come regolarità e 97,8% di puntualità. Migliora anche il giudizio dei clienti: a maggio il 91,6% si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso.

Il bilancio del primo semestre 2017 si chiude per Trenitalia Regionale Veneto con un trend costante rispetto ai livelli già positivi degli indici medi del 2016. La regolarità del servizio aumenta del 13%. La puntualità reale resta stabile ai valori 2016. Risulta superiore alla media generale l'arrivo in orario dei treni in circolazione nelle ore di punta del mattino: nella fascia 6-10 è il 94,2% dei convogli ad arrivare puntuale. La percentuale sale al 97,9% (+1,3% vs 2016) per le sole cause di ritardo imputabili direttamente a Trenitalia.

L'ultima indagine demoscopica, condotta a maggio da una società esterna al Gruppo FS, ha evidenziato un miglioramento nel giudizio che i clienti danno del servizio e dei vari momenti che lo compongono: (+4,6% vs maggio 2016 e +2,9% vs periodo gennaio-maggio 2016).