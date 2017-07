Migrante arrestato con 103 ovuli

VENEZIA - Un nigeriano, Godspower Odiase, 21anni, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, è stato arrestato dalla Polizia di Vicenza perspaccio di droga. Il giovane, arrivato con un treno da Monaco di Baviera, dopo essere sceso alla stazione ferroviaria di Vicenza,è stato notato dagli agenti della Squadra Mobile che l'hanno fermato per un controllo. Aveva in pancia 103 ovuli di eroina e cocaina, per un valore sul mercato di circa 130 mila euro.