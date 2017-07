Uccide la madre e poi tenta il suicidio

MARGHERA - Una donna di 76 anni è stata uccisa a coltellate nella mattinata di mercoledì a Marghera, in via Calvi, poco dopo le 11.30. Secondo la polizia l'omicida potrebbe essere il figlio 55enne della vittima.



Ad accorrere sul posto i poliziotti delle Volanti della Questura lagunare, come pure gli investigatori della Squadra Mobile e subito dopo gli specialisti della Polizia Scientifica. L'uomo dopo il folle gesto avrebbe anche tentano il suicidio.

Qualche anno fa, la famiglia era stata segnata da un'altra tragedia: il suicidio dell'altro figlio della vittima.