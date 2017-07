Venezia, alla Scuola Grande della Misericordia in mostra «Magister Giotto»

VENEZIA - La grande mostra multimediale «Magister Giotto», in occasione delle celebrazioni dei 750 anni dalla nascita Giotto (Colle di Vespignano 1267 – Firenze 1337), è la prima delle tre esposizioni che compongono la trilogia Magister - annualmente dedicate a grandi Maestri dell’arte italiana: Giotto (tardo Medioevo), Canova (Neoclassico, estate 2018) e Raffaello (Rinascimento, estate 2019) – e viene presentata negli spazi della monumentale Scuola Grande della Misericordia di Venezia dal 13 luglio al 5 novembre 2017. Il progetto espositivo,di alto rigore scientifico e impegno scenografico e filmico, fa parte del format Magister, prodotto da Cose Belle d’Italia Media Entertainment per promuovere il pensiero e l'arte italiana a livello internazionale dove la cultura sia intesa come forma di intrattenimento con valore universale. Ogni mostra prevede la collaborazione di puntuali Comitati Scientifici costituiti dai principali studiosi di ogni artista per coniugare in maniera originale e innovativa ricerca artistica e tecnologia multimediale con le ulteriori collaborazioni di autori della cultura italiana come musicisti, scrittori, attori, scenografi per creare percorsi culturali unici e contemporanei.

La mostra

La mostra è allestita negli ampi spazi della Scuola Grande della Misericordia - per un totale di 28.000 metri cubi (il secondo spazio veneziano per ampiezza dopo Palazzo Ducale) - e il percorso espositivo (della durata di circa 45 minuti) si snoda tra il piano terra e il primo piano, nei quali il visitatore, è accompagnato dalla voce dal celebre attore Luca Zingaretti per la narrazione dei testi,e dalla drammaturgia musicale originale del noto compositore contemporaneo Paolo Fresu, entrambi i contenuti diffusi in una cuffia professionale a padiglioni auricolari di sofisticato design. «Magister Giotto» ha la direzione artistica di Luca Mazzieri, autore e regista, e la direzione esecutiva di Alessandra Costantini, architetto e progettista. E' curata da Alessandro Tomei, professore ordinario di storia dell’arte medievale presso l’Università «G. D’Annunzio», Chieti-Pescara e da Giuliano Pisani, filologo classico e storico dell’arte membro del Comitato dei Garanti per la Cultura Classica del MIUR. Il Comitato Scientifico è formato da Cesare Barbieri, professore emerito di astronomia presso l’Università di Padova e Stefania Paone, professore aggregato di storia dell’arte medievale presso l’Università della Calabria a Cosenza . La mostra si avvale anche della consulenza scientifica di Serena Romano Gosetti di Sturmeck, professore ordinario di storia dell’arte medievale presso l’Università di Losanna.

Un percorso verbale - visivo - musicale

La produzione artistica di Giotto è narrata attraverso un percorsoverbale - visivo - musicale nel quale il pubblico può comprendere la rivoluzione compiuta dalla sua opera nel tardo Medioevo, che ha rinnovato l’arte occidentale aprendo la strada al Rinascimento verso l’età moderna. Il visitatore verrà accolto nell’immensa navata d’ingresso dall’imponente Croce del Presepe Greccio, ricostruita, su ispirazione di quella dell’affresco, come una installazione spiritualmente tridimensionale, e prosegue al primo piano nella sequenza di sette ambienti di grande impatto percettivo realizzati con una speciale architettura tessile. Le storie francescane di Assisi, la Cappella degli Scrovegni di Padova, i maestosi Crocifissi e le altre opere del Maestro realizzate a Firenze sono alla base dell’impianto narrativo del piano primo, che si conclude con la Missione Giotto nel 1986, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, che per la prima volta nella storia intercettò la Cometa di Halley, dipinta nell’Adorazione dei Magi della Cappella degli Scrovegni a Padova. Un'esperienza di coinvolgimento empatico e partecipazione individuale. L’obiettivo di «Magister Giotto» è consentire al pubblico, di età e provenienza diverse, di compiere un percorso culturale e artistico di alto profilo nel quale allestimento, conoscenza, spettacolo si fondono per creare un’unica esperienza di coinvolgimento empatico e partecipazione individuale. La mostra è corredata dal catalogo Fmr e dal volume di pregio in tiratura limitata pubblicato da Utet Grandi Opere.

Una prima internazionale

Da Venezia, scelta per la presentazione al mondo del format Magister in qualità di capitale internazionale dell’arte, prenderanno avvio tour espositivi internazionali delle mostre: «Magister Giotto» infatti verrà presentata nella primavera 2018 a Tokyo e Kyoto in Giappone.

Cose Belle d’Italia Media Entertainment

Cose Belle d’Italia Media Entertainment è una società collegata al Gruppo Cose Belle d’Italia, nata per ampliare l’offerta di creazione di contenuti attraverso la produzione di format ideati, creati, gestiti e distribuiti sul mercato italiano e a livello internazionale con un approccio etico e culturale per comunicare e generare ricchezza. www.cosebelleditalia.com

Informazioni utili

Orari: domenica - venerdì dalle 10:30 alle 18:30, sabato dalle 10:30 alle 20:30. Ingresso: intero: €18. Ridotto: €16. Visitatori dai 9 ai 19 anni di età Studenti fino a 25 anni (su presentazione della tessera universitaria) Visitatori dai 65 anni di età Carta Rolling Venice Diversamente abili non al 100% e accompagnatore di persona diversamente abile Socio e tesserati del Touring Club Italiano Clienti Garage San Marco Socio FAI. Prevendita: Intero €16 Ridotto €14. Info e prenotazioni: (acquisto biglietto, prenotazione turno di visita, prenotazione visite esclusive serali) info@magister.art, www.magister.art www.ticketone.it, Call Center Ticketone 892101. Call Center Hellovenezia: +39 041 2424.