Torna «Marghera Estate 2017»

VENEZIA - Nuova edizione per Marghera Estate, la tradizionale manifestazione estiva che anche quest'anno si affaccia al palcoscenico cittadino inserita nel ricco programma di Città in Festa - Estate dal 4 luglio al 31 agosto 2017. Un luglio ricco di eventi all'aperto, con concerti di richiamo per ogni orecchio e spettacoli di cabaret e a seguire un agosto interamente dedicato al cinema, con la consueta rassegna organizzata da CinemArte e un ricco ventaglio di titoli selezionati, a partire da quest'anno, in stretta collaborazione con il Circuito Cinema comunale. Tra le sane abitudini dei mesi più caldi della terraferma veneziana, l'appuntamento con Marghera Estate si è affermato ormai da decenni come una delle certezze più consolidate della stagione. L'Arena di Piazza Mercato, porta in dote nell'occasione ben due mesi di spettacoli. Sullo sfondo, quest'anno, una ricorrenza speciale: il centenario della nascita di Porto Marghera, infatti, non poteva non far filtrare una rilevanza simbolica tutta particolare, nell'ispirare due eventi di rilievo: il concerto dei Garbato Vynils 176 – Marghera vista dalla luna e l'appuntamento di narrazione musicale Dove el Mar ghe gera, con Gualtiero Bertelli e Simone Nogarin ad affiancare la verve di uno storico e divulgatore d'eccezione come Edoardo Pittalis. Il programma di luglio spazierà quindi dalle giovani formazioni musicali, come il Piccolo Coro dell'Antoniano e la locale Orchestra dei Giovani, alle proposte di teatro musicale con affermati e noti artisti del panorama operistico, fino alla comicità prorompente di Migone, Covatta o Sgrilli (presentati grazie alla nuova collaborazione stretta con DalVivo Eventi), senza dimenticare le performance delle band più amate e seguite dalla platea cittadina.

Il programma di luglio

Martedì 4 luglio, alle 21 concerto di 80Zone, mercoledì 5 luglio, alle 21 concerto di Garbato Vynils 176 - Marghera vista dalla luna per il Centenario di Marghera, venerdì 7 luglio, alle 21 concerto Galà lirico con gli artisti de La Fenice, sabato 8 luglio, ore 21 concerto del Piccolo Coro «Mariele Ventre» dell'Antoniano di Bologna con i grandi successi dello Zecchino d'Oro, domenica 9 luglio, alle 21 concerto dell'Orchestra dei Giovani, concerto finale dei laboratori orchestrali, martedì 12 luglio, alle 21 concerto di G. Bertelli - S. C. Nogarin - E. Pittalis, Dove el Mar ghe gera, per il Centenario di Marghera, mercoledì 13 luglio, alle 21 cabaret con Paolo Migone, Fuori piovevano incudini, giovedì 14 luglio, alle 21 Lirica con Mousiké Venice Theatre Company ne Il Barbiere di Siviglia, martedì 18 luglio, alle 21 sfilata modella per un giorno, bellezza e moda a Marghera, mercoledì 19 luglio, alle 21 concerto di Creedence Clearwater Revival, giovedì 20 luglio, alle 21 cabaret con Giobbe Covatta in La Divina Commediola, venerdì 21 luglio, alle 21 concerto Do' Storieski, mercoledì 26 luglio, alle 21 concerto di Furio e i Marziani, giovedì 27 luglio, alle 21 cabaret con Sergio Sgrilli in 20 in poppa, venerdì 28 luglio, alle 21 Lirica, Mousiké Venice Theatre Company in La Traviata.

Per info e biglietti

Biglietteria nei giorni dello spettacolo a partire dalle 18:30. Prevendita in Piazza Mercato nei giorni e orari seguenti: martedi’ 20/27 giugno e 4/11/18/25 luglio dalle ore 9.30 alle 12.30, sabato 24 giugno 1/8/15/22 luglio dalle ore 9.30 alle 12.30, nei giorni 21/22/23/28/29/30 giugno e il 6/26 luglio dalle ore 17.30 alle 19.30, nei giorni 5/7/8/12/19 luglio dalle ore 18:30 alle 21:30, prevendita online (per gli spettacoli convenzionati): www.vivaticket.it. Per informazioni: Associazione MakingMovie 347 4591960. Invia con WhatsApp la frase «Aderisco» a questo numero; verrai avvisato della programmazione del giorno, degli annullamenti per maltempo e eventuali recuperi.